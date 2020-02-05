الإصلاح يمكن الميليشيات من السيطرة على شركة صافر النفطية في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365

كشف نشطاء محليون عن قيام حزب الإصلاح بتمكين ميليشيا الحوثي الإنقلابية من السيطرة على شركة صافر الحكومية في مأرب، ضمن إتفاق ترعاه قطر وإيران .



وقال الناشط عبدالواحد العوبلي، في تغريدة له بتويتر، أن الميليشيات سيطرت على إدارة شركة صافر النفطية الحكومية، الواقعة في مناطق نفوذ حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، في محافظة مأرب.

وذكر أن الشركة صافر النفطية، في مأرب، تعاقدت مؤخراً مع محامٍ يوالي مليشيا الحوثي يدعى عدنان بلعيد، ويعمل عضواً في اللجنة القانونية التابعة لما تسمى اللجنة الثورية العليا التي يرأسها محمد علي الحوثي.

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وأشار العوبلي إلى أن سالم كعيتي (المدير العام الحالي لشركة صافر) عينته اللجنة الثورية الحوثية في لجنة الرقابة، ومن ثم عينه القيادي الحوثي أمين زبارة مدير موقع، ولاحقاً عينه سيف الشريف وزير النفط في حكومة الشرعية، نائباً للمدير العام قبل أن يتم تعيينه مديراً عاماً للشركة.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي الجنوبي، صلاح بن لغبر عن تفاصيل إتفاق بين ميليشيا الحوثي الإنقلابية والإصلاح رعته قطر وإيران .

وقال بن لغبر في تغريدة له بتويتر، أن الإتفاق نص على تعيين المدعو عدنان بلعيد عضو اللجنة القانونية في اللجنة الحوثية مشرفا عاما على مصفاة وشركة صافر في مأرب .. مشيراً إلى أن هذا الإتفاق يعني عمليا تسليم الشركة والمصفاة للحوثيين مقابل عدم دخول مدينة مارب .

وكان الحوثيون قد تحدثوا في وقت سابق عن تدخل دولة عربية حال دون دخولهم مدينة مأرب بعد سيطرتهم على عدد من المواقع المحيطة بهم بحسب ما زعمته الميليشيات .