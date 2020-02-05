شكرا لمتابعة خبر عن مغترب يعمل في محطة بترول براتب حقير..لكنه رفع راس الجميع بأمانته النادرة واعاد نصف مليون لصاحبها..شاهد ردة فعل صاحب المال وكيف كافاء العامل على امانته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يعمل في محطة بترول براتب حقير..لكنه رفع راس الجميع بأمانته النادرة واعاد نصف مليون لصاحبها..شاهد ردة فعل صاحب المال وكيف كافاء العامل على امانته

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