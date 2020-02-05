شكرا لمتابعة خبر عن ورد الآن.. نجل على عبدالله صالح يلقى مصرعه بطريقة مروعة وهو يقاتل في صفوف الحوثيين في جبهة نهم ..( شاهد صورة مخيفة لجثته ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن.. نجل على عبدالله صالح يلقى مصرعه بطريقة مروعة وهو يقاتل في صفوف الحوثيين في جبهة نهم ..( شاهد صورة مخيفة لجثته )

لقت عشرات القيادات والعناصر الحوثية مصرعها، في المواجهات التي خاضتها القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، في جبهتي نهم والجوف، شرقي العاصمة صنعاء.

واعترفت مليشيا الحوثي، بمصرع العشرات من عناصرها بينهم قيادات عسكرية وميدانية بارزة، كانت قد استقدمتها من عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ودفعت بها الى الصفوف الامامية في جبهتي نهم والجوف ليلقوا مصرعهم فيها خلال مواجهات الأيام القليلة المنصرمة وعلى رأس من لقى مصرعه العقيد " عمران علي عبدالله صالح " الذي ينتمي إلى محافظة عمران.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فتاة حسناء في غاية الجمال والانوثة تتفاجأ بظهور شيء غريب على جسدها..وبعد أيام وقعت كارثة صعقت الجميع ولم يصدقها احد ( صورة للحسناء التي ابكت الجميع )

ورد الآن.. نجل على عبدالله صالح يلقى مصرعه بطريقة مروعة وهو يقاتل في صفوف الحوثيين في جبهة نهم ..( شاهد صورة مخيفة لجثته )

ليست ليبيا..أردوغان يخرج عن صمته ويقرع طبول الحرب ويعلن ان القوات التركية ستهاجم هذا البلد العربي خلال ساعات ولن يستطيع احد انقاذه من الضربات الساحقة

مذيعة MBC الحسناء “لجين عمران“ تقهر كل نساء المملكة وتشعل غيرة الفتيات السعودية بعد تلقيها هدية ضخمة في ابو ظبي (شاهد فيديو مؤثر يكشف ردة فعل لجين )

السعودية..مرسوم ملكي يباغت كل السعوديين ويلغي دورالكفيل ويوقف تسلطهم ويمنح الوافدين كافة الصلاحيات والحرية المطلقة في مكان العمل والتنقل دون اذن الكفيل

مواجهة قاتلة بين اخطر افعى "الكوبرا" ونسر عملاق جارح له مخالب مرعبة.. شاهد كيف انتهت المواجهة المرعبة ومن انتصر فيها وقضى على الاخر ( 2 صور مخيفة )

صدام حسين يثير الرعب والهلع في صفوف الكويتيين بعد العثور على هذه (الصور) من تحت الأرض .. شاهد الصور التي ارعبت كل ابناء الكويت

الحوثيين يباغتون كافة الاطراف ويغازلون حزب الاصلاح ويخاطبونه برسالة ودية صعقت الرئيس هادي والجنرال الاحمر وصدمت كل قيادات التحالف ( نص الرسالة )

فتحوا القبر لنقل الجثة إلى مكان آخر بعد 9سنوات من دفنها.. شاهد المفاجأة المرعبة التي صعقت الجميع ولا يمكن تصديقها (فيديو)

السلطات الكويتية تباغت الجميع وتقهر كل ابناء الشعب الكويتي الحر لترضي الامارات بهذا القرار الصادم الذي لم يتوقعه احد واشعر الكويتين بالاهانة ( صورة+ نص القرار)

Advertisements

بطل جنوبي يرعب الشرعية ولا يخاف من التحالف يكشف بالأدلة والبراهين 3 اثرياء فاسدين ينهبون ملايين الدولارات شهرياً..لن تصدق من هم ال3 اللصوص

طعنة غادرة قصمت ظهر الرئيس هادي والجنرال الاحمر وصعقت الملك سلمان وولي عهده ..شاهد قائد عسكري في الحدود يسلم كتيبة كاملة بافرادها وسلاحها للحوثيين

علماء كبار يكشفون حقيقة اذهلت الصينيين..منتج موجود في كل منزل يمني يحتوي على مادة تقضي على فيروس كورونا المميت الذي يجتاح العالم بسرعة(صورة المنتج )

كل اليمنيين في الداخل والخارج يلعنون هادي والحوثي والزبيدي ويرغبون بتقبيل رأس هذا الزعيم العربي الذي قام بهذا العمل النبيل والشجاع وابكى اليمنيين من شدة الفرحة

فنانة لبنانية مشهورة توفيت واستعد الجميع لدفنها ..وعندما كانوا يغسلون جثتها اكتشفو امر صاعق صدم الجميع وجعلهم يرفضون دفنها ( 2 صور )

عاجل ..دولة عظمى تباغت اليمنيين الراغبين في الهجرة وتمنحهم تسهيلات للدخول الى اراضيها والحصول على الجنسية بسهولة ..ولكنها تضع شرط صعب (صورة )

ورد للتو ..الاطاحة برئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي من نصبه ، وهاني بن بريك يصعق كل الجنوبيين ويعلن رسميا البديل لقيادة الجنوب

لامع الشرعية ولا مع التحالف..شيخ قبلي يرعب مهدي المشاط ومحمد الحوثي ويرفع في وجوههم رأية التحدي ويقسم اليمين على طردهم من صنعاء واعادتهم لكهوف صعدة

فتاة "هاشمية" حسناء وشجاعة واقوى من الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي تباغت الحوثيين وتثلج صدور كل نساء ورجال اليمن وتقهر كل الحوثيين

مهدي المشاط يصدر قرار بمعاقبة العاملين قناة " المسيرة " بعد بثها مقاطع فيديو بالخطأ صعق كل المقاتلين الحوثيين في جبهة نهم وجعل الرئيس هادي والاحمر يطيرون فرحا

شاهد كيف تغيرت ملامح هذا الزعيم العربي الذي كان يرعب السعودية ودول الخليج وينفذون اوامره دون تاخير..شاهد كيف انهكه المرض وجعله عجوز قبيح (صورة)