شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالانتقالي يكشف عن الأوضاع بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي "علي محمد صالح البكري"،عن الأوضاع بعد عودة الحكومه الشرعية اليمنية للعاصمه عدن.



وقال في حواره لــ "الخليج 365"، كانت عودة رئيس حكومة الشرعية إلى العاصمه عدن بموجب اتفاق الرياض للقيام بالمهام العاجلة في تحسين الخدمات وصرف المرتبات وغيرها من المهام المستعجلة، لكن مع الأسف أن المهام العاجلة تعثر تنفيذها بل الوضع المعيشي يزداد سؤاً نتيجه الإنهيار الكبير لقيمة العمله منذ عودة الحكومة.

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