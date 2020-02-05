شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالمجلس الإنتقالي الجنوبي يكشف عن حل الأزمه اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي "علي محمد صالح البكري"، عن حل الأزمه اليمنية.



وقال في حواره لــ "الخليج 365"، بعد خمس سنوات من الحرب ثبت أن خيار الحرب فاشل وأن خيار الحل السياسي بالمفاوضات هو الخيار الصحيح، بعد أن تم التعرف ان جذر الأزمه اليمنية هي قضية شعب الجنوب التي بحلها بما يرضي شعب الجنوب سيتم انهاء الازمه اليمنيه بشكل عام.

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