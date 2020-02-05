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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي يوجه رسالة للشرعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
الشحات غريب
كشف عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي "علي محمد صالح البكري"، عن مستقبل قضية الجنوب.
وقال البكري في حوار خاص لــ "الخليج 365"، قضية شعب الجنوب هي قضية أرض وشعب وهوية ودوله كاملة البنيان استباحت بالقوه من دوله(ج. ع.ي) فهي قضيه تمتلك كل مقومات عدالتها، ومستقبلها النصر المحتوم لانها: تسنتد على قاعدة جماهير شعب الجنوب، وتضحياته بعشرات الآلف من الشهداء والجرحي ،ولديها حاملها السياسي ممثلاً بالمجلس الانتقالي،وقوى الاستقلال الاخرى.
والمشهد معقد بتعدد وتنوع اللاعبين فيه اقليمياً ودولياً وما تشهده المنطقه العربية بشكل عام من احداث جسام مرتبطه بمشاريع ومصالح القوى المتحكمه بالقرار العالمي.
كما وجه رسالة للحكومه الشرعية وهي الإلتزام في تنفيذ اتفاق الرياض.
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