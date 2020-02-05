"البكري" يكشف لــ "الخليج 365" عن دور المرأه بالمجلس الانتقالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي "علي محمد صالح البكري"، عن دور المرأه بالمجلس الانتقالي.



وقال البكري في حوار خاص لــ "الخليج 365"، كانت المرأه في دولة الجنوب قبل الوحدة تتمتع بحقوق ومزايا كبيره في كل جوانب الحياة وقانون الأسرة كان نموذجاً على مستوى الوطن العربي، صحيح أنه بعد احتلال الجنوب قد تراجعت مكانتها وحقوقها في الدولة والمجتمع بفعل نظرة ثالوث سلطة صنعاء المتخلفه، لكن المجتع بالجنوب وخاصه بالمدن لازال يحتفظ بالنظره الواعيه للحقوق ومكانت المرأة وخاصه وأنها ساهمت وبفعالية في مسيرة الثورة السلمية التحريرة للجنوب منذ انطلاقتها شعبياً في 2007م ومن هذا المنطلق فإن المجلس الانتقالي قد مكن المرأه في كل هيئاته المركزية والمحليه لتؤدى دورها وتسهم في هذه المرحله الهامه من حياة شعب الجنوب.

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