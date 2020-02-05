صعدة.. قوات الجيش تسقط "مسيَّرة" حوثية في رازح الحدودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020 الخليج 365 ـ صعدة أسقطت القوات الحكومية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 4 فبراير 2020م، طائرة استطلاعية لمليشيات الحوثي في مديرية رازح غرب محافظة صعدة (شمال البلاد).

Advertisements وأكد قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي، أن قوات الدفاع الجوي التابع للواء أسقطت طائرة استطلاعية لمليشيات الحوثي في جبهة رازح. وأشار إلى أن الطائرة أسقطت أثناء ما كانت تحاول تصوير مواقع قوات الجيش في الجبهة ذاتها.

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