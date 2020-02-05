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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإصلاح يلجأ إلى أسلوب الخيانة العسكرية لابتزاز المملكة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
الخليج 365 ـ خاص:
قال متابعون إن حزب الإصلاح لجأ لأسلوب الخيانة بغرض ابتزاز التحالف العربي بقيادة السعودية ومحاولة تهديدها بهكذا أساليب ما لم تقف معه في تحقيق أهدافه المشبوهة.
وأضافوا أن خيانة الإصلاح عبر التقارب مع الحوثيين مثلت طعنة شديدة تضرر منها التحالف كثيرًا، إذ تسبب ذلك في تأخّر الحسم العسكري في مواجهة الحوثيين.
وتابعوا أن ما هو واضح أنّ الفترة الأخيرة شهدت مزيدا من التعاون المريب بين الحوثي والإصلاح.
وبحسب المتابعين فإن هذا التعاون جاء بعدما باءت مؤامرة حزب الإصلاح التي استهدفت الجنوب في الفترة الأخيرة بفشل تام.
ويرى المتابعون أن هذا التقارب الكبير تؤكده صفقات تبادل الأسرى التي تتم من حين لآخر.
التفاهمات القائمة تهدف إلى اقتسام السيطرة على مناطق في المحافظات الشمالية بين مليشيا الحوثي والإخوان التي عرضت وقف الجبهات العسكرية ضد مليشيا الحوثي مقابل تعاونها في القضاء على خصومها في الداخل.
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