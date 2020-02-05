- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي جنوبي يكشف تفاصيل إتفاق حوثي إصلاحي برعاية قطرية إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
كشف الإعلامي الجنوبي، صلاح بن لغبر عن تفاصيل إتفاق بين ميليشيا الحوثي الإنقلابية والإصلاح رعته قطر وإيران .
وقال بن لغبر في تغريدة له بتويتر، إن الإتفاق نص على تعيين المدعو عدنان بلعيد عضو اللجنة القانونية في اللجنة الحوثية مشرفا عاما على مصفاة وشركة صافر في مأرب .. مشيراً إلى أن هذا الإتفاق يعني عمليا تسليم الشركة والمصفاة للحوثيين مقابل عدم دخول مدينة مارب .
وكان الحوثيون قد تحدثوا في وقت سابق عن تدخل دولة عربية حال دون دخولهم مدينة مأرب بعد سيطرتهم على عدد من المواقع المحيطة بهم بحسب ما زعمته الميليشيات .
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي جنوبي يكشف تفاصيل إتفاق حوثي إصلاحي برعاية قطرية إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.