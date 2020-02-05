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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إحباط محاولة تهريب شحنة سجائر في لحج
الأربعاء 5 فبراير 2020
الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية المسيمير في محافظة لحج، مساء أمس الثلاثاء، من ضبط سيارة محملة بالسجائر المهربة كانت في طريقها إلى محافظة تعز عبر الخط الرابط بين العند والمسيمير.
وقالت مصادر أمنية، أن عملية الضبط تمت بعد عملية رصد ومتابعة للسيارة المشبوهة منذ خروجها من منطقة العند وحتى وصولها إلى منطقة الطنان.
وأضافت المصادر، أن السائق اعترف بجريمته موضحا أن الكمية المهربة من السجائر المحظورة لم تخضع لأي إجراءات قانونية أو ضريبية وأنه كان يسعى لتوصيلها بطريقة غير شرعية إلى أحد التجار بمحافظة تعز.
وعن كمية السجائر المضبوطة قال المصدر الأمني، إن كمية السجائر التي تم رصدها وتوقيفها تقدر بنحو 62 كرتون تحمل ماركة "البورا" ووجدت جميعها مخبأة داخل كراتين تخص مواد غذائية أخرى استخدمها المهرب لغرض الخداع والتمويه حتى يتمكن من المرور عبر النقاط المنتشرة.
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