بدعم المجلس الانتقالي.. أيديكم بأيدينا تكرّم الفائزين بمسابقة القارئ الصغير (صور)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم المجلس الانتقالي.. أيديكم بأيدينا تكرم الفائزين بمسابقة القارئ الصغير صور
الأربعاء 5 فبراير 2020
الخليج 365
بدعم الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي،أقامت مبادرة "أيديكم بايدينا"، أمس الثلاثاء،حفل تكريمي بمسابقة "القارئ الصغير" على مسرح حافون بالمعلا.
وخلال الحفل أكدت اشتياق محمد سعد، رئيسة دائرة المرأة والطفل بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي، أن تبنّي مثل هذه مشاريع من قبل المجلس الانتقالي، دليل على أهميتها في غرس الوعي والثقافة، وذلك لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، يستطيع أن يبني دولة الجنوب القادمة.
وقدمت اشتياق في ختام كلمتها الشكر للقائمين على المبادرة، وكذلك إدارة مسرح حافون .
وتخلل الحفل عدة فقرات غنائية ورقصات للأطفال ومسابقة أخيرة لاختيار الفائزين، كما جرى تسليمهم شهادات التقدير لجميع المشاركين والداعمين دائرة المرأة والطفل والدائرة الثقافية في الأمانة العامة ودرع القارئ الصغير للفائز الأول من جميع المراحل.
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