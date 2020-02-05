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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم سعودي.. 220 قارب للصيادين باليمن

الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن، أنه قدم 220 قارب صيد للصيادين في اليمن.

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وقال البرنامج في بيان له، أن قطاع الصيد يعتبر ثالث أكبر قطاع في الاقتصاد اليمني حيث يمثل 15% من الانتاح المحلي ".

وأضاف البيان:"يعتمد أكثر من 220 ألف شخص على الصيد كمصدر رئيسي للدخل في اليمن".