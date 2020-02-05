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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بتمويل البنك الدولي.. بناء خزان لحصاد مياه الأمطار بحالمين
الأربعاء 5 فبراير 2020
الخليج 365
بتمويل من البنك الدولي، نفذ مكتب الأشغال العامة في البنك الدولي مشروع بناء خزان لحصاد مياه الأمطار الموسمية في منطقة رشدة النائية بمديرية حالمين بمحافظة لحج.
واعتبر مواطنون الخزان إنجاز مهم ومن أفضل المشاريع على مستوى المديرية ، وذلك بالنظر إلى المشاريع القليلة التي تشهدها المناطق المحرومة من الخدمات .
وطالب المواطنون الجهات الداعمة والمنظمات بضرورة التدخل من أجل إنجاز مشاريع خدمية أخرى يستفيد منها السكان.
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