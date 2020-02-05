عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بتمويل البنك الدولي.. بناء خزان لحصاد مياه الأمطار بحالمين

الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365

بتمويل من البنك الدولي، نفذ مكتب الأشغال العامة في البنك الدولي مشروع بناء خزان لحصاد مياه الأمطار الموسمية في منطقة رشدة النائية بمديرية حالمين بمحافظة لحج.

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واعتبر مواطنون الخزان إنجاز مهم ومن أفضل المشاريع على مستوى المديرية ، وذلك بالنظر إلى المشاريع القليلة التي تشهدها المناطق المحرومة من الخدمات .

وطالب المواطنون الجهات الداعمة والمنظمات بضرورة التدخل من أجل إنجاز مشاريع خدمية أخرى يستفيد منها السكان.