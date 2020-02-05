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عدن - ياسمين التهامي - وزيرة تثير الجدل بحضورها مجلس العموم بملابس عارية

تعرضت وزيرة الثقافة البريطانية، تراسي برابين، لهجوم حاد، بسبب ملابسها التي وصفت بأنها غير لائقة. وواجهت الوزيرة سيلا من الانتقادات، بعد ظهورها بفستان عار داخل مجلس العموم البريطاني. جديد اب برس : Advertisements وعلقت برابين على الأمر، بأنها لا تملك متسعا من الوقت للرد على تلك الانتقادات لأن لديها أعمال أهم، ولا يمكنها أن تسير في كل مكان لتبرر أفعالها.

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