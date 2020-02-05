شاهد بالفيديو ...الشيخ المغامسي :يجوز للمرأة فعل هذا الشيء أمام الرجال!!

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عدن - ياسمين التهامي - حسم الشيخ صالح المغامسي الجدل الذي يدور حول حجاب المرأة والنقاب موضحًا ما اتفق عليه علماء المسلمين فقهيًا.

وقال “المغامسي” في برنامج ” الأبواب المتفرقة” : اتفق علماء المسلمون على أن المرأة مأمورة شرعًا بالحجاب، واتفق على أن كل جسدها يجب أن تستره، إلا أن الاختلاف كان على الوجه والكفين.

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