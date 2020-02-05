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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماذا فعل...ياباني يتزوج خليجية ثرية وعند بدء مراسم الزفاف كانت المفاجأة..."شاهد الفيديو"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو يرصد زواج ياباني وكويتية، حيث انقلبت مواقع التواصل بسببه وأثيرت حالة من الجدل. بعد الانتشار الواسع للمقطع تباينت الآراء حول مدى قدرة الثنائي على الحفاظ على علاقتهما الأسرية وحمايتها من الفشل. جديد اب برس : Advertisements وأظهرت اللقطات مراسم عقد القران وفقاً للشريعة الإسلامية، ورغم أن العريس الياباني مسلماً وبدا من خلال اللقطات هادئ الطباع ومهذباً، إلا أن الكثيرين انتقدوا موافقة أسرة العروس عليه بسبب اختلاف العادات والتقاليد. وذهب البعض إلى القول أن هذا الزواج سينتهي سريعاً بالفشل نظرًا لاختلاف اللغة والعادات والتقاليد، دون أن يلتفتوا إلى مدى التوافق بين العروسين. الجدير بالذكر أن الكثير من الخليجيات قد تزوجن مؤخراً من شباب يحملون جنسيات غير عربية ومن بينهن نجمات مشهورات مثل الفنانة السعودية داليا مبارك التي تزوجت من رجل أعمال أمريكي شاب، وكذلك مواطنتها الفاشينيستا الشهيرة عبير سندر التي تزوجت من مدرب ألعاب قتالية بريطاني مسلم يعيش في سنغافورة، وأيضاً الكويتية شهد الحوال التي تزوجت شاباً إيطالياً، وعارضة الأزياء اليمنية مودل مريم ناظم التي احتفلت مؤخراً بزفافها إلى شاب أوزبكي في حفل فاخر أقيم في العاصمة طشقند.

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