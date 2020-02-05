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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : انشقاق قائد عسكري كبير وانضمامه للحوثيين ووصولة الى العاصمة صنعاء..."صور+اسماء"

أعلن الحوثيون، الثلاثاء، انشقاق قائد كتيبة في لواء التوحيد المرابط في جبهة البقع الحدودية مع عدد من أفراد الكتيبة وانضمامه لمسلحي الجماعة.

وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي في تغريدة على "تويتر" إن عبدالله محمد ربيش قائد كتيبة الاستطلاع في لواء التوحيد المتمركز في جبهة البقع المحاذية لنجران على الحدود اليمنية السعودية انشق عن اللواء ووصل العاصمة صنعاء بالتنسيق مع الحوثيين.

جديد اب برس :

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ومن حين لآخر يعلن الحوثيون انشقاق ضباط وجنود من الجيش الوطني وانضمامهم لمسلحي الجماعة وسط تشكيكات حول صحة تلك المزاعم.