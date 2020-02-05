شكرا لمتابعة خبر عن ليست ليبيا..أردوغان يخرج عن صمته ويقرع طبول الحرب ويعلن ان القوات التركية ستهاجم هذا البلد العربي خلال ساعات ولن يستطيع احد انقاذه من الضربات الساحقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست ليبيا..أردوغان يخرج عن صمته ويقرع طبول الحرب ويعلن ان القوات التركية ستهاجم هذا البلد العربي خلال ساعات ولن يستطيع احد انقاذه من الضربات الساحقة

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كانت هذه تفاصيل خبر ليست ليبيا..أردوغان يخرج عن صمته ويقرع طبول الحرب ويعلن ان القوات التركية ستهاجم هذا البلد العربي خلال ساعات ولن يستطيع احد انقاذه من الضربات الساحقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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