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صنعاء - ياسمين الخيامي - مذيعة MBC الحسناء “لجين عمران“ تقهر كل نساء المملكة وتشعل غيرة الفتيات السعوديات بعد تلقيها هدية ضخمة في ابو ظبي (شاهد فيديو مؤثر يكشف ردة فعل لجين )

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