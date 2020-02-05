شكرا لمتابعة خبر عن السعودية..مرسوم ملكي يباغت كل السعوديين ويلغي دورالكفيل ويوقف تسلطهم ويمنح الوافدين كافة الصلاحيات والحرية المطلقة في مكان العمل والتنقل دون اذن الكفيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - السعودية..مرسوم ملكي يباغت كل السعوديين ويلغي دورالكفيل ويوقف تسلطهم ويمنح الوافدين كافة الصلاحيات والحرية المطلقة في مكان العمل والتنقل دون اذن الكفيل

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