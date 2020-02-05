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صنعاء - ياسمين الخيامي - الحوثيين يباغتون كافة الاطراف ويغازلون حزب الاصلاح ويخاطبونه برسالة ودية صعقت الرئيس هادي والجنرال الاحمر وصدمت كل قيادات التحالف ( نص الرسالة )

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