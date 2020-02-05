إب..مسلح حوثي يقتل مواطناً اعترض على سلوكه المخالف

أقدم مسلح حوثي على قتل مواطناً بدم بارد، أمام المارة في أحد شوارع مدينة إب، التي تشهد جرائم وانتهاكات يومية من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية، إن مسلح حوثي يُدعى " أيمن المساوى" أطلق النار الحي على المواطن "عباس أحمد الأزعبي" فأراده قتيلاً أمام مرأى ومسمع من المواطنين بالقرب من مستشفى الكندي وسط مدينة إب.



وبحسب المصادر فإن الحادثة تمت بعد اعتراض المواطن "الأزعبي" على المسلح الحوثي الذي أوقف سيارته أمام مبنى المستشفى وطالبه بركنها في مكان آخر.



وترتكب مليشيا الحوثي الانقلابية، جرائم قتل وانتهاكات جسمية بحق المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وسط غياب تام للمنظمات الحقوقية.



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