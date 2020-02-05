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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : في تطور خطير ...الحوثيين يسيطرون على مقر شركة صافر ..."صور"

كشف الناشط عبدالواحد العوبلي، عن سيطرة جماعة الحوثيين، على إدارة شركة صافر النفطية الحكومية، الواقعة في مناطق نفوذ حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقال العوبلي، في تدوينة على حسابه في "تويتر"، إن شركة صافر النفطية، في مأرب، تعاقدت مؤخراً مع محامٍ يوالي مليشيا الحوثي.

جديد اب برس :

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وأوضح أن المحامي يدعى عدنان بلعيد، ويعمل عضواً في اللجنة القانونية التابعة لما تسمى اللجنة الثورية العليا التي يرأسها محمد علي الحوثي.

وأشار العوبلي إلى أن سالم كعيتي (المدير العام الحالي لشركة صافر) عينته اللجنة الثورية الحوثية في لجنة الرقابة، ومن ثم عينه القيادي الحوثي أمين زبارة مدير موقع، ولاحقاً عينه سيف الشريف وزير النفط في حكومة الشرعية، نائباً للمدير العام قبل أن يتم تعيينه مديراً عاماً للشركة.