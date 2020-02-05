شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو...صحيفة سعودية تفاجئ الجميع وتنفرد بمعلومات وحوارات خطيرة وحصرية ورسمية حول أسرار توقف زحف الجيش باتجاه العاصمة صنعاء منذ اندلاع الحرب..."شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 05-02-2020? - آخر تحديث الاربعاء 5-2-2020? ورد للتو...صحيفة سعودية تفاجئ الجميع وتنفرد بمعلومات وحوارات خطيرة وحصرية ورسمية حول أسرار توقف زحف الجيش باتجاه العاصمة صنعاء منذ اندلاع الحرب..."شاهد" جديد اب برس : Advertisements

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