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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالصورة... "الصغيرة"..."حلا الترك" التي فتنت الخليجيين لسنوات...تظهر اليوم ب"سروال عادي" يكشف جمالها الحقيقي بدون مكياج!!..."صور"

ظهرت الفنانة حلا الترك، بإطلالة طبيعية بدون مكياج، واضعة نظارات طبية، أثناء لقاء مباشر لها. وأعرب عدد من متابعيها بإعجابهم بهذه الإطلالة، وأنها أعادتها إلى طفولتها مجددا. جديد اب برس : Advertisements وكان آخر إطلالة لـ في صورة ظهرت فيها مرتدية ملابس كاجوال حيث اختارت سترة من الجلد باللون الأسود مع سروال عادي باللون نفسه.

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