شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد فيديو مروع.. شاب يقطع رأس زوجته ويسير به في الشارع ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أظهر مقطع فيديو مروع لحظة تقشعر لها الأبدان، إذ سار هندي في الشارع وسط الناس حاملا رأس زوجته المقطوع.

وقتل "أخيليش راوات" (30 عامًا) زوجته، وقطع رأسها قبل حمله أمام الحشود المروعة في الشارع، وفقًا لتقارير الشرطة.

---------------------------------

شاهد ايضا :

• فتاة سعودية مراهقة تقول على الهواء مباشرة أنها تمارس العادة السرية بشكل مفرط .. فباغتها الشيخ بسؤال محرج وقدم لها نصيحة لم يتوقعها احد ..شاهد

• قل وداعًا للشيخوخة والشعر الأبيض .. هذة الطريقة البسيطة تعيد لك روح الشباب حتى لو تجاوز سنك ثمانون عام وتنسيك الشيب إلى الأبد ..شاهد

• اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بفيروس الكورنا الذي سلطه الله على الصين وحذرنا منه قبل 1400سنة ، واخبرنا بسبب انتشاره ..شاهد الفيديو

• وسط صدمة الحاضرين : مواطن سعودي يطلب من العريس ان يقوم بهذا العمل مع ابنته امام الجميع ..شاهدو كيف كانت النهاية !

• شاهد فيديو مروع.. شاب يقطع رأس زوجته ويسير به في الشارع !

• عاجـــل : الملك سلمان يصدر أمر ملكي بإعدام ‘‘العسيري’’ وتنفيذه فورًا.. والداخلية السعودية تصدر بيان رسمي!

Advertisements

• قاتل مرعب يظهر في وسط النهار بمدينة حائل السعودية .. وينفذ أول جريمة قتل .." شاهد الفيديو الصادم الذي وثقته كاميرا مراقبة"

• من هو سعيد الحظ الذي تزوج إبنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم .. شاهدو صور مذهلة للشيخة "مريم" في حفل زفافها الاسطوري

• هل تذكرون كيف كان الرئيس المصري حسني مبارك ..شاهدو كيف اصبح شكله اليوم .."ومن نعمره ننكسه بالخلق"..(صور)

• متحرش وادي الدواسر .. شاب سعودي يطارد فتاة سعودية في احد الأسواق ويضع يده على منطقة حساسة ..شاهد الفيديو

---------------------------------

ووقع الحادث الرهيب، في قرية بهادوربور في ولاية أوتار براديش بشمال الهند.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي سجله أحد المارة المصدومين، اخيليش وهو يلوح للمارة بينما يحمل رأس زوجته "راجاني" (26 عامًا) في يده اليسرى، وكأن شيئا لم يكن.

سار القاتل لمسافة كيلومتر واحد تقريبًا قبل إلقاء الشرطة القبض عليه، وحينها بدأ غناء النشيد الوطني وصياح الهتافات الوطنية.

ومن جانبه، قال مدير شرطة حيدر أباد آرفيند تشاتورفيدي إن المتهم قد تم القبض عليه في أعقاب الحادث يوم السبت الماضي، وتم فتح قضية ضده بناء على شكوى من والد الضحية.

ويذكر أن الزوجين قد تزوجا قبل حوالي عامين فقط، وأنجبا العام الماضي أول طفلة لهما، ولكن الطفلة توفيت بشكل مأساوي بعد بضعة أيام بسبب المرض.

وشرح آرفيند: كانت الضحية تعيش في منزل والديها بعد وفاة ابنتها وتمكن أخيليش من إعادتها إلى منزله قبل 4 أيام فقط، وفي صباح يوم السبت، تشاجر الزوجان وهاجم أخيليش زوجته بسلاح حاد وجرها إلى خارج المنزل وقطع رأسها، ثم بدأ السير باتجاه قسم الشرطة برأسها المقطوع.

هذا ولا تزال التحقيقات جارية في الدافع وراء الجريمة بعد أن تم تحريز سلاح الجريمة من منزل المتهم.