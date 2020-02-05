شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة سعودية مراهقة تقول على الهواء مباشرة أنها تمارس العادة السرية بشكل مفرط .. فباغتها الشيخ بسؤال محرج وقدم لها نصيحة لم يتوقعها احد ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال الدكتور طارق الحبيب ان نسبة كبيرة من الشباب في الوطن العربي يمارسون العادة السرية . وفي ردة على سؤال فتاة سعودية اتصلت على برنامج الدكتور طارق الحبيب الذي يبث على قناة بداية ، وشكت من ادمانها للعادة السرية ، موضحة ان الزواج لن يحل مشكلتها . --------------------------------- شاهد ايضا : • فتاة سعودية مراهقة تقول على الهواء مباشرة أنها تمارس العادة السرية بشكل مفرط .. فباغتها الشيخ بسؤال محرج وقدم لها نصيحة لم يتوقعها احد ..شاهد • قل وداعًا للشيخوخة والشعر الأبيض .. هذة الطريقة البسيطة تعيد لك روح الشباب حتى لو تجاوز سنك ثمانون عام وتنسيك الشيب إلى الأبد ..شاهد • اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بفيروس الكورنا الذي سلطه الله على الصين وحذرنا منه قبل 1400سنة ، واخبرنا بسبب انتشاره ..شاهد الفيديو • وسط صدمة الحاضرين : مواطن سعودي يطلب من العريس ان يقوم بهذا العمل مع ابنته امام الجميع ..شاهدو كيف كانت النهاية ! • شاهد فيديو مروع.. شاب يقطع رأس زوجته ويسير به في الشارع ! Advertisements • عاجـــل : الملك سلمان يصدر أمر ملكي بإعدام ‘‘العسيري’’ وتنفيذه فورًا.. والداخلية السعودية تصدر بيان رسمي! • قاتل مرعب يظهر في وسط النهار بمدينة حائل السعودية .. وينفذ أول جريمة قتل .." شاهد الفيديو الصادم الذي وثقته كاميرا مراقبة" • من هو سعيد الحظ الذي تزوج إبنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم .. شاهدو صور مذهلة للشيخة "مريم" في حفل زفافها الاسطوري • هل تذكرون كيف كان الرئيس المصري حسني مبارك ..شاهدو كيف اصبح شكله اليوم .."ومن نعمره ننكسه بالخلق"..(صور) • متحرش وادي الدواسر .. شاب سعودي يطارد فتاة سعودية في احد الأسواق ويضع يده على منطقة حساسة ..شاهد الفيديو ---------------------------------

وكان رد الدكتور طارق الحبيب على الفتاة بقولة ان ممارسة العادة السرية قد يكون بدافع الرغبة الجنسية الزائدة وهذا علاجة الصوم وتخفيف السعرات الحرارية ، وقد يكون ممارسة العادة بسبب وسواس الجنس وهذا يعالج عن طريق الادوية والجلسات الخاصة :

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