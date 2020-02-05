 وسط صدمة الحاضرين : مواطن سعودي يطلب من العريس ان يقوم بهذا العمل مع ابنته امام الجميع ..شاهدو كيف كانت النهاية !

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لم يكن يتوقع عريس سعودي أن يردَّ والد عروسه بعد عقد قرانهما مباشرة مهر ابنته في نفس اللحظة، وأن يغادرا معاً إلى بيت الزوجية في الحال، من باب التيسير على العروسين.-

وفاجأ والد العروس سعود المالكي الحضور خلال حفل زفاف ابنته بأن طلب من زوج ابنته اصطحابها والرحيل معها بعد عقد قرانهما مباشرة، على غير المتعارف عليه، حيث يكون هناك عادة حفل زفاف بعد عقد القران، بحسب جريدة "المدينة" السعودية.

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وأوضحت الجريدة، أن والد العروس سلم المهر المتفق عليه كاملا لابنته، داعيا لهما بحياة سعيدة.

وذكرت الصحيفة أن المبادرة من الأب تأتي لتخفيف تكاليف مراسيم حفل الزواج المادية على العريس وذويه، داعيا المسلمين لاتخاذ نفس الخطوة إيمانا منه بأن "أبرك النساء أيسرهن مؤونة