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صنعاء - ياسمين الخيامي - فتحوا القبر لنقل الجثة إلى مكان آخر بعد 9سنوات من دفنها.. شاهد المفاجأة المرعبة التي صعقت الجميع ولا يمكن تصديقها (فيديو)

نشر الكاتب والسياسي السوري خليل المقداد مقطع فيديو لأحد ثوار درعا الذي استشهد في الأيام الأولى من الثورة.

وعلق المقداد على مقطع الفيديو بالقول : " اسألوا علماء الطب والأحياء هل وجدوا تفسيرا لهذه الظاهرة"؟

وتساءل : كيف لمن مات ودفن منذ سنين ألا يتحلل جسده ويبلى لحمه ويتعفن، وكيف يبقى الجسد على حاله تفوح منه رائحة المسك؟ من شهداء مجازر درعا الأوائل الذين دفنوا على عجل بسبب شدة القصف ويعاد إخراج جثثهم لدفها بقبور شرعية.. هي الشهادة. من جانبه علق صالح بن عبد الله حفيد مفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز على مقطع الفيديو بالقول : " إن الشهداء تبقى أجسادهم بيننا غضة طرية لأن أرواحهم تتغذى من ثمار الجنة و هذا ما يعلل رائحة المسك وبعضهم يستمر عنده نزيف الدم ونمو اللحية وتعرقهم مع أن بعض الشهداء قد مضى على استشهادهم سنين وعقود وحتى قرون".

وأضاف حفيد بن باز: " أتانا من طريق التواتر و من أشخاص ثقات أن بعض الذين استشهدوا في سبيل الله تعالى قد بقيت أجسادهم طرية لسنوات وعقود وحتى قرون بدون تغير و رائحة المسك تخرج منهم و الدم ينزف من مكان إصابتهم و منهم من طالت لحاهم ومنهم من بقيت أجسادهم في الأرض الفلاة لسنين ولم تأكلها الضباع ولا الكلاب".

وأوضح أيضا أنني أعرف واحدا كان من اعز أصدقائي استشهد في أفغانستان و لو أذكر لكم الكرامة التي أنعم الله بها عليه ما صدقتموني لذلك أتحاشى ذكرها، حتى لا أتهم بالكذب". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: السلطات الكويتية تباغت الجميع وتقهر كل ابناء الشعب الكويتي الحر لترضي الامارات بهذا القرار الصادم الذي لم يتوقعه احد واشعر الكويتين بالاهانة ( صورة+ نص القرار) بطل جنوبي يرعب الشرعية ولا يخاف من التحالف يكشف بالأدلة والبراهين 3 اثرياء فاسدين ينهبون ملايين الدولارات شهرياً..لن تصدق من هم ال3 اللصوص طعنة غادرة قصمت ظهر الرئيس هادي والجنرال الاحمر وصعقت الملك سلمان وولي عهده ..شاهد قائد عسكري في الحدود يسلم كتيبة كاملة بافرادها وسلاحها للحوثيين علماء كبار يكشفون حقيقة اذهلت الصينيين..منتج موجود في كل منزل يمني يحتوي على مادة تقضي على فيروس كورونا المميت الذي يجتاح العالم بسرعة(صورة المنتج ) كل اليمنيين في الداخل والخارج يلعنون هادي والحوثي والزبيدي ويرغبون بتقبيل رأس هذا الزعيم العربي الذي قام بهذا العمل النبيل والشجاع وابكى اليمنيين من شدة الفرحة فنانة لبنانية مشهورة توفيت واستعد الجميع لدفنها ..وعندما كانوا يغسلون جثتها اكتشفو امر صاعق صدم الجميع وجعلهم يرفضون دفنها ( 2 صور ) Advertisements عاجل ..دولة عظمى تباغت اليمنيين الراغبين في الهجرة وتمنحهم تسهيلات للدخول الى اراضيها والحصول على الجنسية بسهولة ..ولكنها تضع شرط صعب (صورة ) ورد للتو ..الاطاحة برئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي من نصبه ، وهاني بن بريك يصعق كل الجنوبيين ويعلن رسميا البديل لقيادة الجنوب لامع الشرعية ولا مع التحالف..شيخ قبلي يرعب مهدي المشاط ومحمد الحوثي ويرفع في وجوههم رأية التحدي ويقسم اليمين على طردهم من صنعاء واعادتهم لكهوف صعدة فتاة "هاشمية" حسناء وشجاعة واقوى من الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي تباغت الحوثيين وتثلج صدور كل نساء ورجال اليمن وتقهر كل الحوثيين مهدي المشاط يصدر قرار بمعاقبة العاملين قناة " المسيرة " بعد بثها مقاطع فيديو بالخطأ صعق كل المقاتلين الحوثيين في جبهة نهم وجعل الرئيس هادي والاحمر يطيرون فرحا شاهد كيف تغيرت ملامح هذا الزعيم العربي الذي كان يرعب السعودية ودول الخليج وينفذون اوامره دون تاخير..شاهد كيف انهكه المرض وجعله عجوز قبيح (صورة) إسألوا علماء الطب والأحياء هل وجدوا تفسيرا لهذه الظاهرة؟

إسألوا علماء الطب والأحياء هل وجدوا تفسيرا لهذه الظاهرة؟ كيف لمن مات ودفن منذ سنين ألا يتحلل جسده ويبلى لحمه ويتعفن، وكيف يبقى الجسد على حاله تفوح منه رائحة المسك؟ من شهداء مجازر #درعا الأوائل الذين دفنوا على عجل بسبب شدة القصف ويعاد اخراج جثثهم لدفها بقبور شرعية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.