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صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات الكويتية تباغت الجميع وتقهر كل ابناء الشعب الكويتي الحر لترضي الامارات بهذا القرار الصادم الذي لم يتوقعه احد واشعر الكويتين بالاهانة ( صورة+ نص القرار)

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