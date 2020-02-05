شكرا لمتابعة خبر عن طعنة غادرة قصمت ظهر الرئيس هادي والجنرال الاحمر وصعقت الملك سلمان وولي عهده ..شاهد قائد عسكري في الحدود يسلم كتيبة كاملة بافرادها وسلاحها للحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - طعنة غادرة قصمت ظهر الرئيس هادي والجنرال الاحمر وصعقت الملك سلمان وولي عهده ..شاهد قائد عسكري في الحدود يسلم كتيبة كاملة بافرادها وسلاحها للحوثيين

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