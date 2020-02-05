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صنعاء - ياسمين الخيامي - علماء كبار يكشفون حقيقة اذهلت الصينيين..منتج موجود في كل منزل يمني يحتوي على مادة تقضي على فيروس كورونا المميت الذي يجتاح العالم بسرعة(صورة المنتج )

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