شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..دولة عظمى تباغت اليمنيين الراغبين في الهجرة وتمنحهم تسهيلات للدخول الى اراضيها والحصول على الجنسية بسهولة ..ولكنها تضع شرط صعب (صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..دولة عظمى تباغت اليمنيين الراغبين في الهجرة وتمنحهم تسهيلات للدخول الى اراضيها والحصول على الجنسية بسهولة ..ولكنها تضع شرط صعب (صورة )

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