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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم الغذاء العالمي.. دورة تنشيطية حول معالجة سوء التغذية بردفان الأربعاء 5 فبراير 2020 الخليج 365 شهدت مديرية ردفان بمحافظة لحج، أمس الثلاثاء، دورة تنشيطية حول معالجة سوء التغذية بدعم من برنامج الأغذية العالمي (WFP) لمتطوعات صحة المجتمع.

Advertisements وتتلقى المشاركات في الدورة، أساليب حول كيفية التعرف على حالات سوء التغذية في مجتمعاتهن. وتستهدف الدورة التدريبية ثلاث مديريات هي ردفان وحبيل الجبر والملاح على مدى ثلاثة أيام.

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