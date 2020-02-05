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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي في جبهة الجب بقعطبة الأربعاء 5 فبراير 2020 الخليج 365 اندلعت مساء الثلاثاء، مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة الجب شمالي الضالع.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، أن المواجهات اندلعت بعد محاولة حوثية للتقدم بغطاء ناري كثيف من اتجاه منطقة صبيرة الواقعة شرقي معسكر الجب الاستراتيجي شمال غرب قعطبة. وأضافت المصادر، أن المواجهات عنيفة في هذه الأثناء وسط قصف مدفعي متبادل من الطرفين.

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