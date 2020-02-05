شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : آخر ..مستجدات معركة الجوف "الجيش الوطني يقلب موازيين المعركة الآن ويطرد الحوثيين من مدينة الحزم " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/05 الساعة 02:26 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نفذت قوات الجيش الوطني، اليوم هجوماً شرساً على مليشيا الحوثي الانقلابية، في الجوف

وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش نفذت الهجوم عقب إستدراجها لتعزيزات حوثية جديدة وكبيرة كانت تخطط لاستهداف الجيش في مواقعه في المدينة

وفي التفاصيل قال المصدر أن الجيش الوطني سمح لتلك المليشيات بالتقدم بالقرب من مدينة الحزم ليتم الهجوم عليها من كافة الاتجاهات والأطباق عليها .

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وأكد المصدر في تصريح صحفي قبل قليل، أن كل تلك المليشيات التي حاولت التقدم لقت مصرعها بالكامل ،وغنم الجيش كافة عتادها العسكري التي قدمت به.

وتعيش مليشيات الحوثي حالة من الارتباك والقلق، خاصة بعد الكم الهائل من الخسائر التي تتكبدها يوميا بين قتيل وجريح وأسير في جبهات القتال في نهم وصرواح والجوف.

