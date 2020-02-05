شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : اندع مواجهات دامية في مدينة مأرب , والكشف عن مخطط شيطاني لأسقاط المدينة , يقودة قائد بارز في الشرعية, وبتمويل ودعم خارجي من هذه الدولة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/05 الساعة 02:44 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر عسكرية عن وقوع ضحايا في المعارك التي إندلعت في شارع صرواح بمدينة مأرب بين قائد المنطقة العسكرية الثالثة احمد الحبيشي والجيش الوطني.

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"مطلوب توضيح وتصريح رسمي "الجيش الوطني ينهار ويتفكك يا جنرال محسن ويا دنبوع هادي , والحوثيين يعلنون انشقاق قائد كبير مع كتيبة كاملة ,وانضمامه لمسلحي الجماعة!!



وأكدت المصادر أن المعارك دارت قبل ساعة من كتابة هذا الخبر ووقعت بعد أللقاء السري الذي جمع الحبيشي وقائد العمليات المشتركة “صغير عزيز” مايشير الى البدء بتنفيذ المخطط الاماراتي للسيطرة على مأرب.

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وأشارت المصادر أن “صغير عزيز” يجري هذه الأيام تحركات غير إعتيادية من وإلى المخاء حيث يقيم قائد ما يسمى بحراس الجمهورية التابع للإمارات والعودة إلى مأرب وعقد إجتماعات سرية ببعض القيادات.

ويعمل “صغير” عزيز منذ فترة بعد تعيينه من قبل التحالف بتنفيذ مخططات تخدم أبو ظبي وتستهدف الجيش الوطني مثل قيامه بالتوجيه لبعض القيادات بالإنسحاب من مواقع جبهتي نهم والجوف لإستكمال السيطرة على مأرب وكذلك ضم الجيش الوطني تحت لواء طارق عفاش.

وكانت قيادات في وزارة الدفاع قد أكدت أن “صغير عزيز” ينفرد بالقرارات ويعقد إجتماعات سرية بقيادات دون اشعار القيادات الأخرى وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض الضباط والجنود.

