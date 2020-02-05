شكرا لقرائتكم خبر عن "مطلوب توضيح وتصريح رسمي "الجيش الوطني ينهار ويتفكك يا جنرال محسن ويا دنبوع هادي , والحوثيين يعلنون انشقاق قائد كبير مع كتيبة كاملة ,وانضمامه لمسلحي الجماعة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/05 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن الحوثيون، الثلاثاء، انشقاق قائد كتيبة في لواء التوحيد المرابط في جبهة البقع الحدودية مع عدد من أفراد الكتيبة وانضمامه لمسلحي الجماعة.

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وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي في تغريدة على "تويتر" إن عبدالله محمد ربيش قائد كتيبة الاستطلاع في لواء التوحيد المتمركز في جبهة البقع المحاذية لنجران على الحدود اليمنية السعودية انشق عن اللواء ووصل العاصمة صنعاء بالتنسيق مع الحوثيين

ومن حين لآخر يعلن الحوثيون انشقاق ضباط وجنود من الجيش الوطني وانضمامهم لمسلحي الجماعة وسط تشكيكات حول صحة تلك المزاعم.

