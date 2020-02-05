شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : من جديد ..ظهور مفاجئ لــ قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز , ورد مزلزل على شقيق زعيم جماعة الحوثي , عبد الخالق بدر الدين الحوثي!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/05 الساعة 01:33 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قال قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، إن جماعة الحوثي وقعت في ورطة كبيرة خاصة في جبهة نهم، لافتا إلى أن تصعيدها سيكلفها الكثير.

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وأضاف بن عزيز خلال استقباله وكيل أمانة العاصمة صنعاء عبدالكريم ثعيل، أثناء زيارته للجبهات بمحافظة صنعاء، أن قيادة وجنود الجيش عازمون على تحرير صنعاء وإنهاء تمرد الحوثيين.

ودعا بن عزيز أهالي المغرر بهم إلى سحب أبنائهم وإنقاذهم من المحرقة التي زجت بهم جماعة الحوثي قبل فوات الأوان.



وتأتي تصريحات بن عزيز بعد أيام قليلة من تصريحات شقيق زعيم جماعة الحوثي وقائد ماكانت تسمى قوات الحرس الجمهوري عبد الخالق بدر الدين الحوثي، التي زعم فيها سقوط أكثر من 18 لواء في غضون 6 أيام.



