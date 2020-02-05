شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس عبدربه منصور هادي يكلف هذه الشخصية برئاسة الوزراء والأخير يقوم بأول مهمة رسمية "صورة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترأس نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي يوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً موسعاً لمناقشة الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للحيلولة دون انتقال فيروس كورونا إلى بلادنا.

جديد اب برس :

Advertisements

ووفقاً لموقع كريتر سكاي فقد جرى في الاجتماع مناقشة إعداد خطة طوارئ متكاملة بالتعاون والتنسيق بين الجانبين الحكومي ومنظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وكذا إنشاء غرفة عمليات وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة.

ويأتي ترأس الخنبشي للاجتماع بدلاً عن معين عبدالملك رئيس الوزراء بتكليف شفوي من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي .

وفقاً لمصدر الذي كشف أن الرئيس كلف الخنبشي للقيام بأعمال معين عبدالملك بعد حالة الغليان الكبيرة لدى جميع شرائح المجتمع اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة من معين عبدالملك وفساده وعدم تقديمه أي شيء للمواطن الذي يحتاج لتوفير أبسط مقومات الحياة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها جراء الانقلاب الحوثي الكهنوتي.

وأوضح المصدر أن الرئيس وصل إلى طريق مسدود من حالة معين عبدالملك ووصل إلى قناعة بضرورة تغييره ولكن وفقاً لاتفاق الرياض فإنه من المقرر تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت فرأى الرئيس هادي أن يكلف الخنبشي بصورة عاجلة للقيام بأعمال معين عبدالملك وهو ما تم بالفعل.

وتولى الخنبشي أول مهمة المتمثلة في رئاسة اجتماع اليوم لمناقشة الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتقال فيروس كورونا إلى بلادنا معتبراً أن الصلاحيات الرئيسية والمهمة ستؤل للخنبشي في حين سيظل معين عبدالملك رئيساً للوزارء بالاسم حتى تشكيل الحكومة الجديدة.