عــــاجل : يحدث الان في مدينة مأرب

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عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس : Advertisements الت مصادر محلية بمارب ان مواجهات عنيفة تجددت قبل قليل بين القوات الحكومية والحوثيين واكدت ان المواجهات إندلعت في شارع صرواح بمدينة مأرب وكشفت مصادر عسكرية عن وقوع ضحايا في المعارك التي لازالت مستمرة حتى اللحظة الت مصادر محلية بمارب ان مواجهات عنيفة تجددت قبل قليل بين القوات الحكومية والحوثيين واكدت ان المواجهات إندلعت في شارع صرواح بمدينة مأرب وكشفت مصادر عسكرية عن وقوع ضحايا في المعارك التي لازالت مستمرة حتى اللحظة

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