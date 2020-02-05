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عـــــاجل : غارات جوية عنيفة لمقاتلات التحالف على صنعاء الموقع المتسهدف

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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 05-02-2020? - آخر تحديث الاربعاء 5-2-2020?

عـــــاجل : غارات جوية عنيفة لمقاتلات التحالف على صنعاء الموقع المتسهدف

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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نعاء متابعة قال شهود عيان للحياة اليمينة في صنعاء ان مقاتلات التحالف تشن في الاثناء غارات على العاصمة وبحسب المصادر فان الغارات استهدفت مديرية نهم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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