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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 05-02-2020? - آخر تحديث الاربعاء 5-2-2020? عـــــاجل : غارات جوية عنيفة لمقاتلات التحالف على صنعاء الموقع المتسهدف جديد اب برس : Advertisements نعاء متابعة قال شهود عيان للحياة اليمينة في صنعاء ان مقاتلات التحالف تشن في الاثناء غارات على العاصمة وبحسب المصادر فان الغارات استهدفت مديرية نهم نعاء متابعة قال شهود عيان للحياة اليمينة في صنعاء ان مقاتلات التحالف تشن في الاثناء غارات على العاصمة وبحسب المصادر فان الغارات استهدفت مديرية نهم

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