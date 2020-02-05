شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الكشف عن منتج موجود في اليمن يحتوي على مادة قاتلة تقضي على فيروس كورونا المميت نهائيا تعرف عليه ( تفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. الكشف عن منتج موجود في اليمن يحتوي على مادة قاتلة تقضي على فيروس كورونا المميت نهائيا تعرف عليه ( تفاصيل )

جديد اب برس : Advertisements ذر العلماء من الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى احتواء الديتول على مادة قاتلة لقتل فيروس كورونا المميت الذي يجتاح العالم بسرعة ورصد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ملصقا على ظهر منتجات الديتول يوضح فاعلية المنتج في القضاء على فيروس كورونا وتمت مشاركته بواسطة الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي واقترح البعض تخزين كميات كبيرة من الديتول لمنع التلوث حتى أن بعض الشائعات أفادت بأن الديتول هو علاج للفيروس حسبما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية وعلى الرغم من أن شركة ديتول تقول إن منتجاتها تحمي من بعض سلالات الفيروسات كتلك التي تسبب نزلات البرد إلا أنه لم يتم اختباره بعد ضد سلالة كورونا الفتاكة واجتذبت هذه المنشورات الآلاف من التعليقات التي تراوحت ما بين السخرية والتعجب من إشارة ديتول إلى أن منتجاتها يمكن أن تقتل فيروس كورونا البشري ودفعت هذه الشائعات العلماء والباحثين لتوضيح حقيقة الأمر حيث نفى الأطباء احتواء ديتول على مادة قاتلة لفيروس كورونا من جهته قال بول هانتر أستاذ الحماية الصحية والطب إن المكون الفعال لديتول هو الكلوروكسيلينول وهو مطهر متوفر على نطاق واسع وأن هذه المادة نشطة ضد مجموعة واسعة من الفيروسات والبكتيريا بما في ذلك الفيروسات التاجية إلا أنها لا تعالج فيروسات كورونا والأمر يتمحور فقط في استخدامها صوت المغتربين ذر العلماء من الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى احتواء الديتول على مادة قاتلة لقتل فيروس كورونا المميت الذي يجتاح العالم بسرعة ورصد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ملصقا على ظهر منتجات الديتول يوضح فاعلية المنتج في القضاء على فيروس كورونا وتمت مشاركته بواسطة الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي واقترح البعض تخزين كميات كبيرة من الديتول لمنع التلوث حتى أن بعض الشائعات أفادت بأن الديتول هو علاج للفيروس حسبما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية وعلى الرغم من أن شركة ديتول تقول إن منتجاتها تحمي من بعض سلالات الفيروسات كتلك التي تسبب نزلات البرد إلا أنه لم يتم اختباره بعد ضد سلالة كورونا الفتاكة واجتذبت هذه المنشورات الآلاف من التعليقات التي تراوحت ما بين السخرية والتعجب من إشارة ديتول إلى أن منتجاتها يمكن أن تقتل فيروس كورونا البشري ودفعت هذه الشائعات العلماء والباحثين لتوضيح حقيقة الأمر حيث نفى الأطباء احتواء ديتول على مادة قاتلة لفيروس كورونا من جهته قال بول هانتر أستاذ الحماية الصحية والطب إن المكون الفعال لديتول هو الكلوروكسيلينول وهو مطهر متوفر على نطاق واسع وأن هذه المادة نشطة ضد مجموعة واسعة من الفيروسات والبكتيريا بما في ذلك الفيروسات التاجية إلا أنها لا تعالج فيروسات كورونا والأمر يتمحور فقط في استخدامها صوت المغتربين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الكشف عن منتج موجود في اليمن يحتوي على مادة قاتلة تقضي على فيروس كورونا المميت نهائيا تعرف عليه ( تفاصيل ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.