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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. الكشف عن منتج موجود في اليمن يحتوي على مادة قاتلة تقضي على فيروس كورونا المميت نهائيا تعرف عليه ( تفاصيل )
جديد اب برس :
ذر العلماء من الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى احتواء الديتول على مادة قاتلة لقتل فيروس كورونا المميت الذي يجتاح العالم بسرعة ورصد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ملصقا على ظهر منتجات الديتول يوضح فاعلية المنتج في القضاء على فيروس كورونا وتمت مشاركته بواسطة الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي واقترح البعض تخزين كميات كبيرة من الديتول لمنع التلوث حتى أن بعض الشائعات أفادت بأن الديتول هو علاج للفيروس حسبما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية وعلى الرغم من أن شركة ديتول تقول إن منتجاتها تحمي من بعض سلالات الفيروسات كتلك التي تسبب نزلات البرد إلا أنه لم يتم اختباره بعد ضد سلالة كورونا الفتاكة واجتذبت هذه المنشورات الآلاف من التعليقات التي تراوحت ما بين السخرية والتعجب من إشارة ديتول إلى أن منتجاتها يمكن أن تقتل فيروس كورونا البشري ودفعت هذه الشائعات العلماء والباحثين لتوضيح حقيقة الأمر حيث نفى الأطباء احتواء ديتول على مادة قاتلة لفيروس كورونا من جهته قال بول هانتر أستاذ الحماية الصحية والطب إن المكون الفعال لديتول هو الكلوروكسيلينول وهو مطهر متوفر على نطاق واسع وأن هذه المادة نشطة ضد مجموعة واسعة من الفيروسات والبكتيريا بما في ذلك الفيروسات التاجية إلا أنها لا تعالج فيروسات كورونا والأمر يتمحور فقط في استخدامها صوت المغتربين
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