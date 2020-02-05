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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : الان مواجهات عنيفة في مدينة مأرب وأنباء عن سقوط عدد من الضحايا.. ومصادر تكشف المخطط الجديد لإسقاط مأرب ( تفاصيل )

كشفت مصادر عسكرية عن وقوع ضحايا في المعارك التي إندلعت في شارع صرواح بمدينة مأرب بين قائد المنطقة العسكرية الثالثة احمد الحبيشي والجيش الوطني. جديد اب برس : Advertisements



وأكدت المصادر أن المعارك دارت قبل ساعة من كتابة هذا الخبر ووقعت بعد أللقاء السري الذي جمع الحبيشي وقائد العمليات المشتركة “صغير عزيز” مايشير الى البدء بتنفيذ المخطط الاماراتي للسيطرة على مأرب. وأشارت المصادر أن “صغير عزيز” يجري هذه الأيام تحركات غير إعتيادية من وإلى المخاء حيث يقيم قائد ما يسمى بحراس الجمهورية التابع للإمارات والعودة إلى مأرب وعقد إجتماعات سرية ببعض القيادات. ويعمل “صغير” عزيز منذ فترة بعد تعيينه من قبل التحالف بتنفيذ مخططات تخدم أبو ظبي وتستهدف الجيش الوطني مثل قيامه بالتوجيه لبعض القيادات بالإنسحاب من مواقع جبهتي نهم والجوف لإستكمال السيطرة على مأرب وكذلك ضم الجيش الوطني تحت لواء طارق عفاش. وكانت قيادات في وزارة الدفاع قد أكدت أن “صغير عزيز” ينفرد بالقرارات ويعقد إجتماعات سرية بقيادات دون اشعار القيادات الأخرى وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض الضباط والجنود.

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