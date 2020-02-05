شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قاتل مرعب يظهر في وسط النهار بمدينة حائل السعودية .. وينفذ أول جريمة قتل .." شاهد الفيديو الصادم الذي وثقته كاميرا مراقبة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون سعوديون مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة تابعة لأحد المستوصفات الخاصة بمدينة القاعد شمالي محافظة حائل .

ويظهر الفيديو المتداول لحظة فرار قاتل من سيارته بعد ان تركها مفتوحه وغادر مسرعا على متن سيارة أخرى كانت بانتظارة وسط الشارع .

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وقد وصل القاتل إلى امام المستوصف واوقف سيارته ثم ترجل منها مسرعا واتجه نحو سيارة اخرى كانت تنتظرة وسط الشارع ، وغادر على متنها ، وهو ما دفع احد المواطنين إلى التوجه نحو السيارة المتوقفة وتفاجئ بوجود جثة مواطن عشريني بداخلها ، وعليه آثار ضرب وتهشم برأسه .

وحضرت الجهات الامنية إلى المكان وباشرت التحقيق بالحادث ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى حائل العام.