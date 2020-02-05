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صنعاء - ياسمين الخيامي - كل اليمنيين في الداخل والخارج يلعنون هادي والحوثي والزبيدي ويرغبون بتقبيل رأس هذا الزعيم العربي الذي قام بهذا العمل النبيل والشجاع وابكى اليمنيين من شدة الفرحة

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