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صنعاء - ياسمين الخيامي - لملك سلمان يباغت الجميع بمرسوم ملكي يقضي بإعدام ‘‘عسيري’’ وتنفيذه فورًا.. والداخلية السعودية تصدر بيان رسمي! .. تفاصيل طارئة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة السعوديين في مدينة أبها بمنطقة عسير، بناءًا على صدور أمر ملكي بعد استنفاد درجات التقاضي أمام المحاكم.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بيان وزارة الداخلية، والتي قالت فيه، أن المواطن السعودي حمود بن محمد بن مغرم آل ناهض عسيري، أقدم على قتل المواطن جابر بن أحمد بن محمد آل بومدره ، وذلك بضربه عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسمه أدت إلى وفاته.

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وأشار البيان إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حمود بن محمد بن مغرم آل ناهض عسيري امس الثلاثاء الموافق 10 / 6 / 1441 هـ بأبها بمنطقة عسير.