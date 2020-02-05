شكرا لمتابعة خبر عن لامع الشرعية ولا مع التحالف..شيخ قبلي يرعب مهدي المشاط ومحمد الحوثي ويرفع في وجوههم رأية التحدي ويقسم اليمين على طردهم من صنعاء واعادتهم لكهوف صعدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - لامع الشرعية ولا مع التحالف..شيخ قبلي يرعب مهدي المشاط ومحمد الحوثي ويرفع في وجوههم رأية التحدي ويقسم اليمين على طردهم من صنعاء واعادتهم لكهوف صعدة

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كانت هذه تفاصيل خبر لامع الشرعية ولا مع التحالف..شيخ قبلي يرعب مهدي المشاط ومحمد الحوثي ويرفع في وجوههم رأية التحدي ويقسم اليمين على طردهم من صنعاء واعادتهم لكهوف صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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