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صنعاء - ياسمين الخيامي - فتاة "هاشمية" حسناء وشجاعة واقوى من الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي تباغت الحوثيين وتثلج صدور كل نساء ورجال اليمن وتقهر كل الحوثيين

صعدت الناشطة السياسية البارزة " ابتسام ابو دنيا "من تحديها لجماعة الحوثي بعد فترة اختفاء اضطراري جراء تعرضها للاعتداء من قبل الحوثيين.

ونشرت " ابو دنيا" تغريدة جديدة جددت فيها مطالبتها للحوثيين بصرف رواتب الموظفين كونهم سلطة امر واقع وصلت للسلطة بقوة البندق وليس عبر صناديق الانتخابات

من يسكن القصر الرئاسي في صنعاء هو المكلف الاول والاخير بدفع رواتب الناس جميعا خاصة اذا فرض نفسه سلطة بقوة البندق ويتحدث باسم الشعب اليمني دون ان ينتخبه احد ولم يصل الى السلطة بالطرق المشروعة .

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فتاة "هاشمية" حسناء وشجاعة واقوى من الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي تباغت الحوثيين وتثلج صدور كل نساء ورجال اليمن وتقهر كل الحوثيين

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فاما ان يتحدث بأسم الشعب اليمني ويصرف رواتبهم او يتحدث باسم جماعته فقط التي يصرف لها رواتب.